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«Сбер» публикует финансовую отчетность по МСФО за II квартал и I полугодие 2026 года

«Сбер» публикует финансовую отчетность по МСФО за II квартал и I полугодие 2026 года

ПАО «Сбербанк», крупнейший финансовый институт России и один из ведущих технологических холдингов страны, 29 июля 2026 года представляет консолидированные результаты своей деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

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