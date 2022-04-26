Пеп Гвардиола: «Счет 8:0 мог быть на Юпитере и Марсе, но в матчах с «Реалом» такого обычно не происходит»

Пеп Гвардиола высказался о победе над «Реалом» со счетом 4:3. «Всем было весело, мы хотели победить с большим отрывом, но 4:3 – неплохой результат.

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