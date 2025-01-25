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Царьград

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Группировка "Запад": поражение ВСУ, более 400 потерь у противника

Группировка "Запад": поражение ВСУ, более 400 потерь у противника

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о победах группировки "Запад", которая укрепила свои позиции и нанесла значительное поражение вооружённым силам Украины в Харьковской области и ДНР, вызвав более 400 потерь среди противника.

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