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Дума депутатлары яшь белгечләр өчен физик затлар кеременә салымны киметергә тәкъдим итә

Дәүләт Думасы депутатлары өлкән яшьтәге кешеләрне һәм инвалидларны караучы яшь белгечләр һәм гражданнар өчен физик затлар кеременә салымның чынлыктагы ставкасын 9 процентка кадәр киметүне күздә тоткан закон проектын әзерләде.

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