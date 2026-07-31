В России осенью начнут продавать кроссовер Wey V9X

Презентация новинки для российского рынка состоялась в столице. Автомобиль перед началом продаж прошел масштабные испытания и адаптацию — у него полностью русифицировано меню медиасистемы, в которое интегрированы стриминговые сервисы.
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