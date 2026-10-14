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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино обещал Трампу отменить бан Балогуна на ЧМ, пишет NY Post: «Он сказал, что позаботится об этом. Один звонок – и все было сделано». Ранее глава ФИФА отрицал личное вмешательство

Джанни Инфантино в личном разговоре пообещал  Дональду Трампу разобраться с дисквалификацией  Фоларина Балогуна .

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