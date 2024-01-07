В Бобруйске ´Белая Русь´ поздравила мам первых малышей, появившихся на свет в Год качества.

В Бобруйском роддоме первыми новорожденными в Год качества стали два мальчика и девочка. Продолжая традицию поздравления новых членов семей в рамках акции ´Белая Русь - с любовью к детям´ актив Ленинской районной организации Бобруйска провел особенное мероприятие.