Предприниматель Илон Маск во время церемонии приветствия президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, 14 мая 2026 года © Evan Vucci/ReutersГлава SpaceX Илон Маск ответил цитатой из фильма об Александре Невском на требование группы сенаторов США во главе с Джинн Шахин провести расследование перебоев в работе спутниковых систем Starlink и Starshield на Украине.
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