Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Власти планируют запустить виртуальный аналог карты для любых смартфонов 11 лет назад в Москве ввели транспортные карты, с помощью которых горожане могут оплачивать поездки на всех видах общественного транспорта.
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