Пойман сбежавший из тюрьмы «шериф Дженина»

Сбежавший из тюрьмы «Гильбоа» в минувший понедельник бывший командир военизированной группировки ФАТХа «Танзим» в Дженине Захария Зубейди был задержан минувшей ночью бойцами пограничной стражи в арабской деревне Шибли—Умм аль-Ганам в Галилее.