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Пойман сбежавший из тюрьмы «шериф Дженина»

Пойман сбежавший из тюрьмы «шериф Дженина»

Сбежавший из тюрьмы «Гильбоа» в минувший понедельник бывший командир военизированной группировки ФАТХа «Танзим» в Дженине Захария Зубейди был задержан минувшей ночью бойцами пограничной стражи в арабской деревне Шибли—Умм аль-Ганам в Галилее.

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