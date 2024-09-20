Домострой-это правила жизни для мужчин

«Домострой»: что в нем запрещалось делать мужчинам В современном обществе старинный свод правил «Домострой» воспринимается, как книга, которая полностью ограничивала права женщин, превращая их в покорных рабынь мужчин и воспевала насилие над слабым полом.
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