ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Домострой-это правила жизни для мужчин

Домострой-это правила жизни для мужчин

«Домострой»: что в нем запрещалось делать мужчинам В современном обществе старинный свод правил «Домострой» воспринимается, как книга, которая полностью ограничивала права женщин, превращая их в покорных рабынь мужчин и воспевала насилие над слабым полом.

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