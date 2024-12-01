ВМС превращаются в океанский флот: Южная Корея получила первый эсминец класса «Чонджо Великий»

Эсминец ROKS Jeongjo the Great (DDG-995)Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) передала ВМС Южной Кореи первый эсминец Jeongjo the Great («Чонджо Великий») класса KDX III Batch II Aegis.
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