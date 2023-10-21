Ипотека или аренда? Россиянам объяснили, что будет дороже

За год разница между ежемесячным платежом по ипотеке и стоимостью аренды недвижимости выросла до 1,8 раза, самый значительный разрыв (в 2 раза) зафиксирован в Москве и Казани, пишет РБК со ссылкой на данные ЦИАН.
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