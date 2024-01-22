Анна Плетнева показала фото повзрослевшей дочери

Певица Анна Плетнева рассказала о своей дочери в честь ее 21-летия. Известная солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, являющаяся многодетной мамой, воспитывает дочь Варвару от первого брака, а также двоих младших детей — дочь Марусю и сына Кирилла, которых она родила от бизнесмена Кирилла Сырова.