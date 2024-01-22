LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

126 подписчиков

Анна Плетнева показала фото повзрослевшей дочери

Певица Анна Плетнева рассказала о своей дочери в честь ее 21-летия. Известная солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, являющаяся многодетной мамой, воспитывает дочь Варвару от первого брака, а также двоих младших детей — дочь Марусю и сына Кирилла, которых она родила от бизнесмена Кирилла Сырова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх