Названа самая популярная версия Android на сегодняшний день и это отнюдь не Android 15Несмотря на то, что Google уже тестирует Android 16, а Samsung начала развёртывание One UI 7 на базе Android 15, большинство пользователей по-прежнему используют старые версии системы.
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