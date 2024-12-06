Обнимались: на фоне слухов о разводе Меган Маркл вышла в свет с миллиардером

Меган Маркл еще больше позволила публике думать, что ее семья с принцем Гарри рушится. Очередным поводом на такие мысли британцев натолкнуло посещение герцогиней Сассекской гала-вечера The Paley Honors в Беверли-Хиллз в компании миллиардера Тайлера Перри.