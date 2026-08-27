Яблочный турновер

Турноверами называют небольшие пирожки с начинкой, сложенные пополам и запечатанные по краям. Они могут готовиться из разного теста, но со слоеным получается особенно удачный вариант: при выпечке тесто становится хрустящим и румяным, а начинка остается внутри.