Яблочный турновер

Турноверами называют небольшие пирожки с начинкой, сложенные пополам и запечатанные по краям. Они могут готовиться из разного теста, но со слоеным получается особенно удачный вариант: при выпечке тесто становится хрустящим и румяным, а начинка остается внутри.
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