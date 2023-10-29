Почему сухопутный коридор в Крым по новым регионам востребован больше, чем переправа

Новым российским регионам сейчас уделяется особое внимание. И Крым тоже очень многое делает для того, чтобы молодые субъекты как можно быстрее начали развивать свою экономику и стали максимально самодостаточными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии