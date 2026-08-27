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Профессор Сергеев: потеря более 1% веса в месяц на фоне усталости требует внимания

Профессор Сергеев: потеря более 1% веса в месяц на фоне усталости требует внимания

Доктор медицинских наук, профессор кафедры рентгенологии ИНОПР Пироговского Университета, заведующий лабораторией рентгенорадиологии ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России Николай Сергеев рассказал, когда хроническая усталость требует более внимательной проверки причин.

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