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Действительно ли все беременные ведут себя странно

Действительно ли все беременные ведут себя странно

Нынешние женщины встречают беременность и роды во всеоружие, но в сознании человечества укрепилось несколько стереотипов, от которых давно пора избавиться Ещё десять лет назад многие женщины имели очень скудные представления о том, что будет происходить с их организмом во время беременности.

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