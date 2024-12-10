Действительно ли все беременные ведут себя странно

Нынешние женщины встречают беременность и роды во всеоружие, но в сознании человечества укрепилось несколько стереотипов, от которых давно пора избавиться Ещё десять лет назад многие женщины имели очень скудные представления о том, что будет происходить с их организмом во время беременности.