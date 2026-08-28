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Мировое обозрение

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Сводка СВО 29 августа: Бои за Казачью Лопань и Доброполье, погранотряд ВСУ пропал в Волчанском котле, Трамп через ЦРУ спасает Киев

Сводка СВО 29 августа: Бои за Казачью Лопань и Доброполье, погранотряд ВСУ пропал в Волчанском котле, Трамп через ЦРУ спасает Киев

Сводки за 29 августа 2026 года — это не просто перемещение линий на карте. Это смена самой логики конфликта.

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