Мошенники научили ИИ заниматься интернет фишингом

Мошенники очень активно используют искусственный интеллект для генерации фишинговых писем, подстраивая текст под стилистику публичных личностей, 6 октября рассказал руководитель направления Security Awareness компании МТС RED Илья Одинцов в интервью РИА Новости.
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