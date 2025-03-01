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Царьград

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Сделка России и США. Кое-кто в Америке "хочет танцевать" и кричит "вау!"

Сделка России и США. Кое-кто в Америке "хочет танцевать" и кричит "вау!"

Бывший инспектор специальной комиссии ООН Скотт Риттер и политкомментатор Иен Майлс Чонг высказали своё мнение касательно недавнего заявления Владимира Путина о редкоземельных элементах на новых территориях.

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