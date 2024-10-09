Политнавигатор Запланированное участие генсека ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани – «большая ошибка» и подпитка «российской агрессии».
В Киеве топают ножками на генсека ООН: «Не сметь ехать в Казань!»
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Бауржан Сатпаев
Пускай собаки лают, а караван все равно будет идти.
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4 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Где это куев ? Кто там, как моська учить слона вздумал? Вот Гутеришь не доглядит, да своей лапой раздавит моську в лепешку, даже если эта моська, будет скакать перед слоном политики с визгом про Москалей
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4 час.
Eduard
Наглые!
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7 мин.
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