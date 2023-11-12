Ученые назвали страны, которым грозят вспышки супертифа

Ученые США из Йельской школы общественного здравоохранения в штате Коннектикут установили, каким странам угрожают вспышки брюшного тифа с широкой лекарственной устойчивостью, также известного как супертиф.
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