Преемник телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» прошел важное испытание 

Внешняя оболочка (Outer Barrel Assembly) космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Chris Gunn Инженеры NASA испытали структуру под названием OBA (Outer Barrel Assembly), которая представляет собой внешнюю оболочку телескопа, предназначенную для поддержания стабильной температуры и защиты от рассеянного света.