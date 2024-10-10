Преемник телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» прошел важное испытание 

Внешняя оболочка (Outer Barrel Assembly) космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Chris Gunn Инженеры NASA испытали структуру под названием OBA (Outer Barrel Assembly), которая представляет собой внешнюю оболочку телескопа, предназначенную для поддержания стабильной температуры и защиты от рассеянного света.
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