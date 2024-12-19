В Пекине уже задумались о приглашении гастарбайтеров — но где ж их столько найдешь

4% ВВП в 2025 году. 5%. Собеседники агентства уточнили, что рост бюджетных расходов предполагает профинансирование за счет размещение особых облигаций объявить вручную цели на год только в марте, то есть до этого времени цели и показатели могут измениться.
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