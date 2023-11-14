Дизайнер рассказала, как добавить вашу стихию в интерьер, чтобы привлечь в дом гармонию Алёна ЮрьеваСоздание гармоничного дома — это не просто выбор мебели и цветовой гаммы, это создание уникального пространства, где каждая деталь отражает вашу стихию.