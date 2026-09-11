"Аэрофлот" перевез 8,6 млн пассажиров в летнем сезоне 2026 года

Авиакомпании группы «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») перевезли 16,3 млн пассажиров на своих рейсах с июня по август 2026 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.
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