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Газета.ру

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"Аэрофлот" перевез 8,6 млн пассажиров в летнем сезоне 2026 года

"Аэрофлот" перевез 8,6 млн пассажиров в летнем сезоне 2026 года

Авиакомпании группы «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») перевезли 16,3 млн пассажиров на своих рейсах с июня по август 2026 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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