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Царьград

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Полиция Висконсина: пьяный водитель ранил 4 офицеров в Грин-Бей

Полиция Висконсина: пьяный водитель ранил 4 офицеров в Грин-Бей

В Грин-Бей, штат Висконсин, в ночь на субботу пьяный водитель врезался в группу людей и полицейских у фуд-трака.

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