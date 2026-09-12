Полиция Висконсина: пьяный водитель ранил 4 офицеров в Грин-Бей

В Грин-Бей, штат Висконсин, в ночь на субботу пьяный водитель врезался в группу людей и полицейских у фуд-трака.
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