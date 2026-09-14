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Аргументы и Факты

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Позорные тайны Зеленского: какой компромат опубликуют в ближайшее время

Позорные тайны Зеленского: какой компромат опубликуют в ближайшее время

Глава киевского режима Владимир Зеленский боится, что его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель раскроет новые подробности о его прошлом, поэтому ввел санкции против нее, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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