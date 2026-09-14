Глава киевского режима Владимир Зеленский боится, что его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель раскроет новые подробности о его прошлом, поэтому ввел санкции против нее, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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То. что Зеленский разворовывал деньги, которые Запад выделял Украине на войну с Россией, это ни для кого не секрет. ЗА КАКИЕ ШИШИ ЖЕНА ЗЕЛЕНСКОГО ПОКУПАЛА ЗА ГРАНИЦЕЙ КАЗИНО и ДВОРЦЫ?!!