«Есть шансы на выздоровление»: медики дали оценку состоянию Кеосаяна

У режиссера появились реакции на голос и прикосновение, что является положительной динамикой. Последние новости о состоянии Тиграна Кеосаяна на 17 мая: у режиссера появились реакции на голос и прикосновение Более четырех месяцев режиссер Тигран Кеосаян находится в состоянии комы и ни разу за это время не приходил в сознание.