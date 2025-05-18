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«Есть шансы на выздоровление»: медики дали оценку состоянию Кеосаяна

«Есть шансы на выздоровление»: медики дали оценку состоянию Кеосаяна

У режиссера появились реакции на голос и прикосновение, что является положительной динамикой. Последние новости о состоянии Тиграна Кеосаяна на 17 мая: у режиссера появились реакции на голос и прикосновение Более четырех месяцев режиссер Тигран Кеосаян находится в состоянии комы и ни разу за это время не приходил в сознание.

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