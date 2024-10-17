«Явное нарушение правил». Оскар Пиастри – о разработке Red Bull

«Явное нарушение правил». Оскар Пиастри – о разработке Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский пилот McLaren Оскар Пиастри уверен, что Red Bull Racing перешла грань дозволенного правилами со своим устройством, меняющим дорожный просвет.
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