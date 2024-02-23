Мужские джинсовые шорты — новый уровень стиля или просто ещё одна модная тенденция?

Когда дело доходит до летней моды, главное — сохранять прохладу и комфорт. С повышением температуры мужчины часто сталкиваются с извечной дилеммой: стильные ли джинсовые шорты для мужчин? Многие парни разрываются между стремлением к комфорту и страхом совершить модную оплошность.