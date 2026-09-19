Явка на выборах в Госдуму преодолела 40-процентный рубеж

По данным Коммерсанта, ссылающегося на портал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18:26 мск 19 сентября достигла 40,07%.
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