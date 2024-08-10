В Госдуме пишут закон, который должен умерить пыл любителей агрессивного вождения автомобиля

Осенью 2024 года Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение. По информации издания «Известия», если депутаты одобрят поправки, санкции за опасные манёвры и создание аварийной ситуации на дороге начнут применять уже в следующем году.
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