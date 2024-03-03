Российское ателье разработало для Cadillac Escalade V обвес по цене автомобиля

Российская компания Larte Design сделала карбоновый обвес для кроссовера Cadillac Escalade V. Ателье представило пакет доработок для первого в истории «заряженных» V-моделей кроссовера Cadillac комплексный аэродинамический обвес, целиком выполненный из углеволокна.
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