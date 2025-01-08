«Жена из чужаков». Три женщины, родившие политическое украинство

Одержимость «национально-сознательным украинством» существует в мужской и женской версиях. У известных случаев идеологической одержимости — как сказали бы врачи — разная этиология, то есть разные условия и причины возникновения.
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