В стиле Нурмагомедова: Чимаев болевым на челюсть заставил Уиттакера сдаться, а Топурия нокаутировал Холлоуэя на UFC 308

Хамзат Чимаев одержал победу над Робертом Уиттакером на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Уроженец Чечни с первых же секунд завладел инициативой и утянул соперника на канвас, а ближе к концу раунда исполнил болевой приём на челюсть и заставил того постучать.