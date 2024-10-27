В стиле Нурмагомедова: Чимаев болевым на челюсть заставил Уиттакера сдаться, а Топурия нокаутировал Холлоуэя на UFC 308

Хамзат Чимаев одержал победу над Робертом Уиттакером на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Уроженец Чечни с первых же секунд завладел инициативой и утянул соперника на канвас, а ближе к концу раунда исполнил болевой приём на челюсть и заставил того постучать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии