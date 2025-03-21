Брухунова сообщила, что никогда не жила в квартире Степаненко

Возлюбленной лицедея Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой пришлось публично оправдываться из-за скандала на фоне распространившихся слухов о том, что она якобы живет в квартире экс-жены комика – артистки Елены Степаненко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии