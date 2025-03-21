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Брухунова сообщила, что никогда не жила в квартире Степаненко

Брухунова сообщила, что никогда не жила в квартире Степаненко

Возлюбленной лицедея Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой пришлось публично оправдываться из-за скандала на фоне распространившихся слухов о том, что она якобы живет в квартире экс-жены комика – артистки Елены Степаненко.

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