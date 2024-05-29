Зинедин Зидан примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана»

AlpineОдин из величайших игроков в истории футбола, француз Зинедин Зидан, легендарный спортсмен и тренер, который стал бренд-амбассадором французского автопроизводителя Alpine, примет участие в предстоящем марафоне «24 часа Ле-Мана».
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