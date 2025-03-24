Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-Рияде?

Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-Рияде?

Москва и Вашингтон решили обсудить там безопасность судоходства в Черном море В Саудовской Аравии начались переговоры Украины и США 24 марта в Эр-Рияде пройдут экспертные консультации между Россией и США.

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