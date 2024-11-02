Больше ничего бесплатного: Польша предлагает Украине покупать вооружение в кредит

Больше ничего бесплатного: Польша предлагает Украине покупать у нее вооружение в кредит. По словам главы МИД республики Радослава Сикорского, по такой схеме можно было действовать с начала конфликта на Украине: покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, расплатитесь.