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Больше ничего бесплатного: Польша предлагает Украине покупать вооружение в кредит

Больше ничего бесплатного: Польша предлагает Украине покупать вооружение в кредит

Больше ничего бесплатного: Польша предлагает Украине покупать у нее вооружение в кредит. По словам главы МИД республики Радослава Сикорского, по такой схеме можно было действовать с начала конфликта на Украине: покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, расплатитесь.

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