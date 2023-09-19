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Генри Хуфт назвал главную особенность Рахмонова: «У него бойцовское зрение, он видит в бою что-то еще до того, как увидят все»

Главный тренер американского зала Kill Cliff Генри Хуфт назвал главную особенность казахстанского бойца Шавката Рахмонова: «Самое особенное в нем — это бойцовское зрение.

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