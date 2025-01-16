Дедолларизация: Китай продолжает гнуть свою линию

Пакистан готовится к выпуску панда-облигацийpiqsels.com читайте на monocle.ruПакистан готовится к выпуску панда-облигацийУже в июне 2025 года на финансовых рынках КНР появятся пакистанские панда-облигации, т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии