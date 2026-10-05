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Экипаж Алешина и Ременяко выиграл первые «500 верст Москоу Рейсвей» в истории

Сезон Российской серии гонок на выносливость (Russian Endurance Challenge) 2026 года завершился 3 октября гонкой «Гран-при ВК ПРО Спорт/500 верст МРВ», которая прошла в новом для отечественного эндуранса формате.

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