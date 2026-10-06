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Аргументы и Факты

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Ученые нашли в мозге «выключатель» высокого давления

Ученые нашли в мозге «выключатель» высокого давления

Исследователи из Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Оклендского университета (Новая Зеландия) обнаружили в головном мозге участок, отвечающий за взаимосвязь между респираторным контролем и регуляцией артериального давления.

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