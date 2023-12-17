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Махачев – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Я бы финишировал их обоих»

«Я бы финишировал обоих этих парней», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Напомним, что Махачев в октябре-2023 нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул UFC.

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