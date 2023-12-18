Кардиолог Дятлов назвал предположительную причину смерти «Пухляша» Красилова

В Москве в возрасте 29 лет умер шоумен мировой группы «Литл Биг» Дмитрий «Пухляш» Красилов. Мировой, потому что композиции этой команды из Санкт-Петербурга попадали в чарты крупнейших теле- и радиокомпаний.
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