Кардиолог Дятлов назвал предположительную причину смерти «Пухляша» Красилова

В Москве в возрасте 29 лет умер шоумен мировой группы «Литл Биг» Дмитрий «Пухляш» Красилов. Мировой, потому что композиции этой команды из Санкт-Петербурга попадали в чарты крупнейших теле- и радиокомпаний.