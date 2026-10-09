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Не оставила ничего: вдовец Брижит Бардо живет в муниципальной квартире

Не оставила ничего: вдовец Брижит Бардо живет в муниципальной квартире

Муж Брижит Бардо — 85-летний Бернар д’Ормаль — после смерти актрисы покинул дом, где прожил с ней более 30 лет, и поселился в муниципальной квартире площадью 29 квадратных метров в Сен-Тропе.

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